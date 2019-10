Meteo, weekend di sole e caldo

sabato 26 novembre - Su tutta la regione bel tempo con cielo sereno. Temperature sempre al di sopra della media del periodo, specie le massime. Di notte e primo mattino sulla costa soffierà Borino, poi venti deboli a regime di brezza.

domenica 27 novembre - Cielo in prevalenza sereno con possibili velature in serata. In pianura atmosfera più umida e di notte possibili nebbie sulla bassa. Temperature sempre al di sopra della media del periodo, specie le massime. Venti deboli di brezza.

meteo Osmer