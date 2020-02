Pioggia al mattino, miglioramento in giornata: le previsioni per San Valentino

Pioggia al mattino, miglioramento in giornata

Venerdì 14 febbraio, secondo le previsioni Osmer, di notte e prima mattina residue precipitazioni, poi rapido miglioramento con cielo sereno in giornata. Venti moderati da nord-ovest specie in quota.

Cielo nuvoloso

Sabato 15 febbraio cielo in prevalenza poco nuvoloso per il passaggio di velature ad alta quota in giornata. Nelle ore più fredde possibile qualche foschia in pianura.

Nuvole e nebbia

Domenica 16 febbraio atmosfera più umida dei giorni precedenti con nuvolosità variabile, foschie e qualche nebbia dalla costa alle Prealpi. Sulla fascia alpina e in quota tempo migliore. Zero termico a ben 3500 m.