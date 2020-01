Cielo variabile, le previsioni per venerdì 31 gennaio

Cielo variabile

Venerdì 31 gennaio, secondo le previsioni Osmer, dalla costa alle Prealpi cielo da poco nuvoloso a variabile con possibili nebbie e nubi basse nelle ore più fredde e ampie schiarite nelle ore centrali della giornata. Sulle Alpi tempo in prevalenza sereno. Mite in quota con zero termico oltre 3000 m ed inversioni termiche nelle valli di notte.

Deboli piogge

Sabato 1 febbraio dalla costa alla fascia prealpina prospiciente la pianura cielo da nuvoloso a coperto con foschie o nebbie. Sulla fascia orientale e sulla costa probabili pioviggini o deboli piogge. Sulle Alpi e sulle zone interne delle Prealpi tempo migliore, specie in quota, con inversioni termiche nelle valli di notte. Zero termico ancora oltre i 3000 metri.

Cielo nuvoloso

Domenica 2 febbraio su pianura e costa cielo da variabile a nuvoloso e forse qualche pioviggine a est. In montagna poco nuvoloso per velature. Nelle ore più fredde probabili nebbie estese. Zero termico sui 2700 metri circa con inversioni termiche di notte nelle valli.