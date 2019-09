Bora: le previsioni per venerdì 6 settembre

Venerdì 6 settembre

Al mattino nuvolosità variabile con Bora da sostenuta a forte sulla costa, moderata in pianura. Nel pomeriggio in prevalenza nuvoloso o coperto con Bora moderata sulla costa. Possibile qualche pioggia sparsa in genere debole. Temperature in calo

Sabato 7 settembre

Variabile su pianura e costa, nuvoloso sui monti. Saranno possibili rovesci e temporali, più probabili nel pomeriggio sera, alternati a fasi di tempo migliore. Al mattino sulla costa soffierà Bora in attenuazione nel pomeriggio.

Domenica 8 settebre

Cielo in prevalenza coperto con piogge da abbondanti ad intense, anche temporalesche su pianura e costa. Quota neve in calo fino a 2000 metri circa. Su bassa pianura e costa soffierà Bora al mattino ed in serata, Scirocco nelle ore centrali. In serata miglioramento a iniziare da ovest anche se sarà ancora possibile qualche isolato temporale. Temperature minime in serata.

meteo Osmer