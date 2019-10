Pioggia e Bora: le previsioni per mercoledì 2 ottobre

mercoledì 2 ottobre - Cielo in prevalenza coperto con piogge anche temporalesche, inizialmente sparse e moderate, dal pomeriggio diffuse e abbondanti, più intense in genere ad est. In giornata soffierà vento da sud moderato, verso sera entrerà vento da nord sui monti ed in pianura, poi Bora sostenuta sulla costa, mentre le piogge tenderanno a cessare a partire dalla Carnia.

giovedì 3 ottobre - Di notte e prima mattina cielo sereno tranne residua nuvolosità sulle zone sudorientali della regione con la possibilità di qualche pioggia; soffierà vento sostenuto da nord in quota, Bora sostenuta sulla costa. In giornata cielo sereno ovunque con atmosfera secca e più fresca dei giorni precedenti; vento in attenuazione.

venerdì 4 ottobre - Di mattina cielo poco nuvoloso, in giornata variabile o nuvoloso. Venti deboli.

meteo Osmer