Tornano le nuvole e la pioggia, le previsioni del tempo per domenica

Per la giornata di domani 15 dicembre l'Osmer prevede di prima mattina cielo poco nuvoloso; in giornata aumento delle nubi basse dalla costa alla pianura e saranno possibili qualche pioviggine e foschie, mentre sulle Alpi il tempo rimarrà migliore. Temperature in forte aumento in quota con zero termico oltre i 2500 metri con inversione termica nelle valli.

Lunedì 16 dicembre

Inizio settimana invece con cielo da nuvoloso a coperto con foschie e qualche debole pioggia o pioviggine specie verso est. Possibile tempo un po' migliore sulla fascia alpina e comunque oltre i 2000 metri dove le temperature saranno piuttosto alte per la stagione.

Martedì 17 dicembre

Per martedì ancora cielo coperto dalla pianura ai monti con piogge sparse, più abbondanti sulle Prealpi, mentre sulla costa avremo probabilmente nuvolosità variabile. Foschie e qualche banco di nebbia. Neve solo oltre i 2000 metri di quota. Sulla costa soffierà Scirocco moderato.