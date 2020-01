Sole e temperature minime fino a due gradi, il meteo per il Natale ortodosso

Per domani martedì 7 gennaio l'Osmer prevede al mattino cielo sereno con qualche foschia o banco di nebbia possibile nelle prime ore sulla bassa pianura. In giornata temporanea variabilità ed in serata nuovo rasserenamento con Bora moderata sulla costa.

Mercoledì 8 gennaio

La tendenza per il giorno dopo è quella di un cielo in prevalenza sereno con Bora moderata di mattina su costa e zone orientali.

Giovedì 9 gennaio

Infine per la giornata di giovedì cielo sereno con marcata inversione termica nei bassi strati e, forse, qualche foschia o banco di nebbia notturno in pianura. Gelate notturne a fondovalle e in pianura.