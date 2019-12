Nubi e deboli piogge: le previsioni per giovedì 19

Giovedì e venerdì cielo nuvoloso e deboli piogge

Giovedì 18 dicembre, secondo Osmer, cielo in prevalenza coperto con deboli piogge sparse al mattino, più continue tra abbondanti ed intense dal pomeriggio sera, specie sulle Prealpi ed in Carnia; sulla costa la nuvolosità sarà meno consistente con piogge più deboli e intermittenti. Neve sui 1800-2000 metri circa. Soffierà Scirocco moderato sulla costa. Possibili foschie o nebbie in pianura.

Venerdì 19 dicembre al mattino possibile qualche precipitazione residua ad est. In giornata cielo coperto in montagna, variabile o nuvoloso su pianura e costa. Dal tardo pomeriggio-sera e fino a sabato mattina piogge intense, anche molto intense sulle Prealpi. Neve sui 1800-2000 sulle Prealpi, 1400-1600 sulle Alpi. Sulla costa dalla sera soffierà Scirocco sostenuto. Vento sostenuto da sud anche in montagna.

Pioggia e possibili mareggiate o acqua alta

Sabato 20 dicembre nella notte sulla costa soffierà Scirocco forte, con possibili mareggiate o acqua alta, che girerà a Libeccio al mattino. Piogge molto intense sulle Prealpi e in Carnia, con vento sostenuto da sud, abbondanti sulle altre zone. Neve sui 1800 in calo a 1500 metri circa alla fine dell'episodio. Dal pomeriggio miglioramento su tutte le zone.