Nuvoloso variabile con vento moderato: le previsioni per domenica 10 maggio

Correnti occidentali a tratti umide in quota interessano la regione. Lunedì arriverà un marcato fronte accompagnato da correnti molto umide sciroccali.

Domenica 10 maggio

Nuvolosità variabile, più consistente sui monti dove sarà possibile qualche debole pioggia. Dalla tarda serata non si esclude qualche pioggia anche in pianura. Soffierà vento da sud moderato specie sulla costa e in quota.

Lunedì 11 maggio

Cielo coperto con piogge diffuse, da abbondanti a intense, più moderate e intermittenti sulla costa, più consistenti e continue sulla fascia prealpina. Probabili temporali. Soffierà Scirocco sostenuto sulla costa e vento da sud in quota. In tarda serata possibili foschie o locali nebbie in pianura.

Martedì 12 maggio

Cielo da nuvoloso a coperto con piogge sparse. Probabile qualche temporale su pianura e costa e di mattina, poi soffierà Bora da moderata a sostenuta.

Mercoledì 13 maggio

Previsione in parte incerta: più probabilmente cielo da nuvoloso a coperto con piogge sparse in genere moderate, localmente forse più abbondanti.