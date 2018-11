Bora sulla costa: le previsioni per venerdì 29 ottobre 2018

Venerdì 30 novembre- Cielo da poco nuvoloso a variabile per velature in quota che a tratti potranno mascherare completamente il sole, specie nel pomeriggio. Sulla costa soffierà Bora moderata in attenuazione. Giornata piuttosto fredda per il periodo.

sabato 1 dicembre-Cielo da poco nuvoloso a variabile. Venti deboli di brezza.