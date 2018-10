Meteo Trieste: le previsioni per martedì 2 ottobre 2018

martedì 2 ottobre- Di notte e primo mattino piogge residue e neve oltre i 1300-1500 m sulle Giulie, con venti sostenuti da nord-est e Bora forte sulla costa. In mattinata le precipitazioni cesseranno e gradualmente il tempo migliorerà con schiarite a partire dalla Carnia, in estensione dal pomeriggio alle altre zone, e progressiva attenuazione del vento.

mercoledì 3 ottobre- Su pianura e costa cielo in prevalenza sereno con Borino al mattino sulla costa. Sui monti cielo in prevalenza poco nuvoloso per annuvolamenti da nord che tenderanno ad essere più consistenti sulle creste alpine di confine.

giovedì 4 ottobre- Cielo sereno o poco nuvoloso, soffierà Bora moderata in pianura, più sostenuta sulla costa.