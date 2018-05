Cielo coperto con piogge, variabile dal pomeriggio

Mercoledì 2 maggio

Durante la notte e al mattino cielo coperto con piogge in genere moderate ad ovest, deboli ad est. Sulla costa soffierà Bora moderata. In giornata cielo variabile, ma sarà possibile qualche locale rovescio temporalesco in montagna.

Giovedì 3 maggio

Cielo nuvoloso o coperto con isolati rovesci al mattino, piogge più diffuse e abbondanti dal pomeriggio sera, anche temporalesche. Possibili fasi di tempo migliore.

Venerdì 4 maggio

Evoluzione incerta. Probabilmente avremo cielo da nuvoloso a temporaneamente coperto con piogge sparse e qualche temporale alternati a fasi di tempo migliore. Su pianura e costa a tratti soffierà Bora.

Sabato 5 maggio

Cielo in prevalenza nuvoloso con piogge sparse, più probabili in montagna, e qualche temporale alternati a fasi di tempo migliore. Su pianura e costa a tratti soffierà Bora.