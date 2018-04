Cielo variabile con possibilità di qualche isolata e breve pioggia

Mercoledì 11 aprile

Nuvolosità variabile con schiarite e bassa probabilità di qualche isolata e breve pioggia. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità, in tarda serata piogge a partire da ovest.

Giovedì 12 aprile

Cielo coperto con precipitazioni diffuse, da abbondanti ad intense specie sulle Prealpi, localmente temporalesche. Quota neve oltre i 1800 m circa. Sulle zone sudorientali le precipitazioni saranno intermittenti e più moderate.

Venerdì 13 aprile

In mattinata probabili rovesci o temporali residui e vento da sud moderato, poi miglioramento con schiarite specie su pianura e costa. In serata possibile qualche banco di nebbia in pianura.

Sabato 14 aprile

Cielo poco nuvoloso o velato e temperature in aumento. Brezza di giorno, Bora moderata dalla sera.