Cielo velato con Bora moderata sulla costa

Sabato 14 aprile

Cielo in prevalenza velato, al più variabile sui monti. In giornata venti di brezza, dalla sera Bora moderata sulla costa. Temperature massime in aumento a tutte le quote.

Domenica 15 aprile

Cielo in prevalenza nuvoloso con la possibilità di qualche locale pioggia in genere debole. Su pianura e costa soffierà Bora moderata e le temperature massime saranno piuttosto miti.

Lunedì 16 aprile

Cielo nuvoloso con piogge sparse, deboli o moderate. Possibile qualche rovescio o temporale.

Martedì 17 aprile

Cielo in prevalenza nuvoloso con Bora moderata.