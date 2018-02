Cielo da nuvoloso a coperto, Bora forte in serata

martedì 20 febbraio - Sulla regione cielo da nuvoloso a coperto. In giornata sul Tarvisiano sarà possibile nevischio, verso sera deboli nevicate, possibili anche su altre zone della montagna. Su pianura e costa verso sera sarà possibile qualche debole precipitazione specie ad est, con nevischio o debole neve sul Carso o in genere oltre i 200 m circa. Soffierà Bora moderata in pianura, sostenuta sulla costa, forte in serata a Trieste.

mercoledì 21 febbraio - Cielo in prevalenza nuvoloso con vento di Bora moderato, sostenuto sulla costa, forte a Trieste e in quota sulle Giulie. Nel Tarvisiano cielo coperto con probabile nevischio e temperature mediamente ben più basse del resto della regione

giovedì 22 febbraio - Cielo coperto con precipitazioni sparse più probabili sui monti e zone orientali con neve oltre i 300 metri circa. Soffierà Bora moderata in pianura, da forte a molto forte sulla costa.