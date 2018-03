Cielo poco nuvoloso e Bora anche molto forte sulla costa

Mercoledì 21 marzo

Al mattino cielo in genere poco nuvoloso per qualche nube in quota, poi sereno. Soffierà Bora moderata in pianura, forte sulla costa ed in quota, specie di notte fino al primo mattino quando a tratti potrebbe anche essere molto forte.

Giovedì 22 marzo

Cielo in prevalenza sereno con atmosfera secca. Soffierà Bora moderata sulla costa. Al mattino saranno probabili gelate estese.

Venerdì 23 marzo

Nuvolosità variabile.

Sabato 24 marzo

Cielo variabile.