Ancora Bora: le previsioni per lunedì 22 ottobre 2018

lunedì 22 ottobre- Cielo in genere sereno o poco nuvoloso, sulla costa soffierà Bora da moderata a sostenuta, temperature minime in diminuzione. Nel Tarvisiano probabile maggior nuvolosità. Vento da nord-est sostenuto e freddo in quota su Alpi e Prealpi Giulie.

martedì 23 ottobre- Al mattino cielo sereno, nel pomeriggio variabile per velature anche spesse ad alta quota.

mercoledì 24 ottobre- Prevalenza di bel tempo, ma sulle Alpi soffierà vento forte da nord-ovest e qualche raffica forte potrà interessare anche i fondovalle. Su pianura e costa cielo sereno o poco nuvoloso con venti deboli