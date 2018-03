Cielo poco nuvoloso e brezza al mattino

Sabato 24 marzo

Sulla regione cielo in prevalenza poco nuvoloso anche se temporaneamente potrà formarsi qualche locale annuvolamento più consistente. Sulle Prealpi Carniche da variabile a temporaneamente nuvoloso nel pomeriggio quando, al confine con il Veneto, sarà possibile qualche debole locale precipitazione. Sulla costa di notte soffierà Borino mentre di giorno soffierà brezza che manterrà le temperature più basse rispetto alla pianura.

Domenica 25 marzo

Su tutta la regione cielo da poco nuvoloso a variabile con tempo migliore sulla costa. Sulla costa soffierà Borino di notte, brezza di giorno.

Lunedì 26 marzo

Al mattino cielo poco nuvoloso. In giornata cielo nuvoloso in montagna, variabile su pianura e costa. Non è esclusa qualche debole precipitazione locale. Venti di brezza.

Martedì 27 marzo

Al mattino variabile. In giornata peggioramento con cielo coperto e deboli precipitazioni sparse, più continue sulle Prealpi in serata. Neve sui 1000 metri circa.