Meteo Trieste: le previsioni per mercoledì 3 ottobre 2018

mercoledì 3 ottobre -Su pianura e costa cielo in prevalenza sereno con Borino al mattino sulla costa. Sui monti cielo in prevalenza poco nuvoloso per qualche annuvolamento da nord specie sulle creste alpine di confine

giovedì 4 ottobre - Cielo sereno o poco nuvoloso, salvo temporanei annuvolamenti sulle Alpi. Soffierà Bora moderata su pianura e costa.

venerdì 5 ottobre - Cielo in prevalenza sereno con Bora moderata su pianura e costa.