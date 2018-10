Cielo nuvoloso: le previsioni per mercoledì 31 ottobre 2018

Mercoledì 31 ottobre - Al mattino poco nuvoloso su pianura e costa, variabile sui monti. Possibili foschie o nebbie notturne. In giornata nuvolosità variabile, forse più persistente sulle Prealpi dove nel pomeriggio non è esclusa a tratti qualche pioviggine.

Giovedì 1 novembre- Cielo in prevalenza coperto con piogge intense su tutta la regione, anche temporalesche, più diffuse di pomeriggio. Sulla costa soffierà vento moderato inizialmente da nordest in rotazione a Scirocco.

Venerdì 2 novembre - Cielo in prevalenza coperto in montagna, variabile o nuvoloso su bassa e costa. Dal pomeriggio probabili piogge da moderate a localmente abbondanti anche temporalesche, specie ad est. Sulla costa Bora moderata in rotazione da est.