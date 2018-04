Cielo nuvoloso con probabili rovesci, miglioramento dal pomeriggio

Venerdì 13 aprile

Di notte e al mattino tempo instabile con cielo in genere nuvoloso e probabili rovesci o temporali sparsi. Sulla costa soffierà Libeccio moderato. Dal pomeriggio miglioramento con schiarite a partire dalla costa.



Sabato 14 aprile

Cielo in prevalenza velato. In giornata venti di brezza, dalla sera Bora moderata sulla costa. Temperature massime in aumento a tutte le quote.

Domenica 15 aprile

Cielo in genere nuvoloso con la possibilità di qualche debole pioggia locale. Soffierà Bora moderata in pianura, sostenuta sulla costa.

Lunedì 16 aprile

Cielo nuvoloso con piogge sparse, deboli o moderate. Possibile qualche rovescio o temporale. Bora moderata su pianura e costa.