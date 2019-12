Pioggia e acqua alta: le previsioni per il weekend

Pioggia e possibile acqua alta nel weekend

Nella notte di sabato 20 dicembre, secondo Osmer, sulla costa soffierà Scirocco forte, con probabili mareggiate o acqua alta. Sulle Prealpi e in Carnia piogge molto intense, anche temporalesche, con vento sostenuto da sud; sulle altre zone piogge da abbondanti ad intense. Neve sui 1600-1800 in calo alla fine dell'episodio fino a 1500 sulle Prealpi, 800-1000 sulle Alpi. Dal pomeriggio miglioramento con ampie schiarite e Libeccio sulla costa. Nebbia in serata.

Previsione incerta per domenica 21 dicembre. Probabilmente nella notte e al mattino avremo cielo coperto con piogge abbondanti sulla costa, più moderate dalla pianura alle Prealpi, deboli sulle Alpi con quota neve oltre i 700-1000 m sulle Alpi, 1200-1500 m sulle Prealpi. Sulla costa soffieranno venti da sud-est con possibile acqua alta. Dalla mattinata venti sostenuti da nord o nord-est con generale miglioramento nel pomeriggio e ampie schiarite. In serata possibili nebbie in pianura.

Torna il bel tempo

Lunedì 22 dicembre bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso per qualche velatura. Di notte possibili banchi di nebbia in pianura. Zero termico a 1500 metri.