Arriva la pioggia: le previsioni per il weekend

Sabato 7 settembre

Variabile su pianura e costa, nuvoloso sui monti. Sarà possibile qualche rovescio e qualche temporale, più probabili nel pomeriggio sera, alternati a fasi di tempo migliore. Al mattino sulla costa soffierà Bora in attenuazione nel pomeriggio.

Domenica 8 settembre

Cielo in prevalenza coperto. Al mattino piogge sparse deboli o moderate specie ad ovest. Dal pomeriggio piogge diffuse probabilmente intense e temporalesche. Possibile qualche temporale più forte con piogge localmente molto intense. Neve sui 2500 metri circa. Sulla costa ed in quota vento da sud in genere moderato, forse anche sostenuto.

previsioni Osmer