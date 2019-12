Poco nuvoloso: le previsioni dell'ultimo dell'anno 2019

Un anticiclone interessa il Nord Italia con aria secca e progressivamente più mite in quota. Nei bassi strati permarrà aria relativamente fredda per qualche giorno, poi più mite. Le previsioni di Osmer FVG

Martedì 31 dicembre

Cielo in genere poco nuvoloso per il passaggio di velature. Inversione termica nelle valli, specie di notte, con gelate che interesseranno ancora anche la pianura.

Mercoledì 1 gennaio

Bel tempo con cielo sereno. Al mattino sulla costa soffierà Borino.

Giovedì 2 gennaio

Bel tempo con cielo sereno. Inversione termica notturna nelle valli. In serata possibili nebbie su pianura e costa occidentali. Zero termico a 2500 metri.

Venerdì 3 gennaio

Cielo da poco nuvoloso a variabile per velature in quota e per possibili nebbie su bassa pianura e costa. Zero termico a 2600 metri.