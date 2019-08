Possibilità di temporali estivi, le previsioni del tempo per domani

Per la giornata di domenica 25 agosto l'Osmer prevede cielo da poco nuvoloso a variabile, con alternanza di schiarite ed annuvolamenti, su tutte le zone saranno probabili rovesci e temporali sparsi. Sulla costa soffierà Borino, specie al mattino ed in serata, ma in attenuazione rispetto ai giorni precedenti.

Lunedì 26

L'inizio della settimana vedrà su pianura e costa cielo in prevalenza poco nuvoloso, sulla zona montana da poco nuvoloso a variabile. Su tutte le zone saranno possibili temporali sparsi, specie al pomeriggio-sera. Sulla costa soffierà Borino, specie al mattino ed in serata, venti di brezza nelle ore centrali della giornata.

Martedì 27

Su pianura e costa cielo da sereno a poco nuvoloso, sulla zona montana poco nuvoloso al mattino, variabile al pomeriggio. Saranno possibili locali rovesci e temporali, più probabili comunque al pomeriggio e sulle zone interne. Venti a regime di brezza.