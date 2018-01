Cielo poco nuvoloso e qualche debole pioggia in serata

Sabato 20 gennaio

Nella prima parte della giornata cielo in prevalenza poco nuvoloso con gelate sui monti e localmente in pianura e Borino sulla costa. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità e, in serata, saranno possibili deboli nevicate sui monti fino a fondovalle, specie sulle Alpi, e qualche debole pioggia su pianura e costa, specie a est. Non si esclude nevischio sull'alta pianura.

Domenica 21 gennaio

Al mattino possibile residua nuvolosità a sud-est, gelate sui monti ed in pianura. In giornata sereno o poco nuvoloso ovunque. Dal pomeriggio venti forti e freddi da nord o nord-ovest in quota, poi raffiche anche a fondovalle ed in pianura.

Lunedì 22 gennaio

Cielo in genere variabile con gelate notturne sui monti e, solo localmente, in pianura. Possibile qualche breve nevicata sulla fascia alpina.

Martedì 23 gennaio

Cielo in prevalenza poco nuvoloso con gelate notturne sui monti e, localmente, anche in pianura.