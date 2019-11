Nuvole e borino: le previsioni per domenica 1 dicembre

Un promontorio anticiclonico interessa la regione ma domenica si avvicinerà un fronte atlantico, che passerà poi lunedì. Martedì affluiranno correnti fredde e secche settentrionali in quota, da est-nordest nei bassi strati. Di seguito le previsioni di Osmer FVG.

Domenica 1 dicembre

Al mattino cielo nuvoloso e sarà probabile ancora lieve Borino a Trieste. In giornata coperto, dal pomeriggio-sera e soprattutto nella notte piogge sparse, inizialmente deboli o moderate, poi più abbondanti, con Scirocco sulla costa e nevicate in montagna oltre 800-1000 m circa.

Lunedì 2 dicembre

Nella notte e di primo mattino precipitazioni da abbondanti ad intense, specie a est, con neve in montagna oltre 800-1000 m circa e vento da sud sostenuto sulla costa ed in quota; in giornata miglioramento a partire dall'alta Carnia e da ovest, che si estenderà poi nel pomeriggio a tutte le zone, con Bora forte sulla costa e residue nevicate fino a fondovalle nel Tarvisiano. In serata farà più freddo.

Martedì 3 dicembre

Bel tempo con cielo in prevalenza sereno, possibili nubi basse sul fondovalle tarvisiano. Soffierà Bora forte sulla costa, moderata sulle zone orientali e farà più freddo.

Mercoledì 4 dicembre

Cielo in prevalenza sereno, al mattino saranno possibili ancora nubi basse sul Tarvisiano e Bora sostenuta a Trieste. Probabile inizio di condizioni atmosferiche favorevoli all'inversione termica nei bassi strati.