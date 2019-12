Bel tempo e cielo sereno per il primo giorno del 2020

Bel tempo e cielo sereno per i primi due giorni del 2020

Secondo Osmer, per il primo giorno del 2020 è previsto bel tempo con cielo sereno. Inversioni termiche di notte nelle valli. Al mattino sulla costa soffierà Borino o Bora moderata.

Bel tempo con cielo sereno anche per giovedì 2 gennaio. Temperature relativamente miti in quota con inversioni termiche di notte nelle valli. In serata possibili nebbie su pianura e costa occidentali.

Cielo nuvoloso

Venerdì 3 gennaio, cielo da poco nuvoloso a temporaneamente variabile per il passaggio di velature in quota. Temperature relativamente miti in quota con inversioni termiche di notte nelle valli.