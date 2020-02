Cielo coperto e pioggia: le previsioni per il primo marzo

Un fronte atlantico interesserà domenica la regione, per spostarsi in serata sulla Slovenia. Tra lunedì pomeriggio e martedì ne passerà un altro.

Domenica 1 marzo

Cielo coperto con precipitazioni moderate a ovest, abbondanti a est, più intense sulle Prealpi Giulie; quota neve oltre 800 m circa Alpi e 1000 m Prealpi, vento da sud moderato sulla costa. Dal pomeriggio le precipitazioni dovrebbero cessare a ovest mentre ad est potrebbero proseguire fino a sera. Possibile qualche nebbia in pianura nella notte.

Lunedì 2 marzo

Nella notte avremo qualche precipitazione sparsa e sarà possibile qualche nebbia in pianura; in mattinata nuvolosità variabile. Dal pomeriggio cielo coperto con precipitazioni in intensificazione, in genere abbondanti, più intense sui monti, meno verso la costa dove soffierà Scirocco. Quota neve sui 1000 m Alpi e 1300 m Prealpi con possibili oscillazioni. Vento sostenuto da sud in quota.

Martedì 3 marzo

Cielo coperto con precipitazioni abbondanti al mattino, specie sui monti, in attenuazione dal pomeriggio, quota neve indicativamente oltre i 1000 m circa Prealpi, 800 m Alpi. Bora sulla costa.

Mercoledì 4 marzo

Miglioramento con cielo poco nuvoloso o variabile.