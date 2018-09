Meteo Trieste: le previsioni per il 1 ottobre 2018

Un fronte freddo atlantico arriverà sulla regione lunedì sera per poi formare una depressione sull'alto Adriatico; martedì la depressione si porterà più a sud. A metà settimana alta pressione.

Lunedì 1 ottobre

Al mattino nuvolosità variabile in intensificazione, con venti deboli; in giornata cielo nuvoloso o coperto e si avranno deboli piogge sparse che dal pomeriggio saranno invece più diffuse con venti da nord-est in intensificazione. Dalla serata Bora sostenuta, piogge da moderate ad abbondanti e quota neve che scenderà sulle Alpi verso i 1500 m circa. Nella notte Bora forte a Trieste.

Martedì 2 ottobre

Di notte e primo mattino piogge residue e neve oltre i 1500 m circa, con venti sostenuti da nord-est e Bora forte sulla costa. In mattinata le precipitazioni cesseranno e gradualmente il tempo migliorerà con delle schiarite dal pomeriggio e progressiva attenuazione del vento da sostenuto a più moderato.

Mercoledì 3 ottobre

Bel tempo.

Giovedì 4 ottobre

Cielo sereno o poco nuvoloso, soffierà Bora moderata in pianura, sostenuta sulla costa. Vento anche in quota.