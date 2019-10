Nuvoloso variabile con vento da sud: le previsioni per martedì 1 ottobre

Correnti sudoccidentali piuttosto umide negli strati medio-bassi dell'atmosfera precedono un marcato fronte freddo atlantico che arriverà sulla regione nella serata di mercoledì. Da giovedì affluirà aria fresca e secca a tutte le quote.

Martedì 1 ottobre

Nuvolosità variabile con alternanza di schiarite, più frequenti verso la costa e sul Tarvisiano, e annuvolamenti con possibili locali piogge e qualche rovescio. Foschie notturne in pianura. Sulla costa soffierà vento da sud in genere debole.

Mercoledì 2 ottobre

Cielo in prevalenza coperto; saranno probabili piogge, inizialmente sparse e moderate, dal pomeriggio diffuse e abbondanti, anche temporalesche, più intense in genere ad est. In giornata soffierà vento da sud moderato, dalla sera entrerà vento più fresco da nord o nord-est in pianura, e poi Bora sostenuta sulla costa, mentre le piogge tenderanno a cessare a partire dalla Carnia.

Giovedì 3 ottobre

Cielo in prevalenza sereno con atmosfera asciutta; soffierà vento da nord moderato sui monti ed in pianura e Bora sulla costa, in attenuazione durante il giorno. Farà decisamente più fresco.

Venerdì 4 ottobre

Cielo da poco nuvoloso a variabile. Venti deboli.