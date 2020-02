Pioggia e vento: le previsioni per il giorno del ricordo

La regione lunedì sarà interessata da correnti sud-occidentali, che saranno moderate e molto umide nei bassi strati, più sostenute ma più secche invece in quota. Martedì correnti nord-occidentali abbastanza secche in quota, ma sarà probabile al mattino ristagno di umidità invece nei bassi strati.

Lunedì 10 febbraio

Cielo in prevalenza coperto con probabili precipitazioni sparse in genere moderate sulla fascia orientale, deboli invece a ovest. Sulla zona montana deboli nevicate oltre i 600-700 m circa, più probabili ad est. Non si può escludere che, localmente, seppure con bassa probabilità e solo inizialmente, le deboli precipitazioni possano causare il gelicidio nei fondovalle delle Alpi e Prealpi Giulie. Sulla costa vento da sud-ovest in genere moderato, più sostenuto ad alta quota sulle Alpi e Prealpi Giulie. In serata probabili foschie e nebbie, specie in pianura.

Martedì 11 febbraio

Di notte ed al mattino in prevalenza nuvoloso con probabili foschie o nebbie su pianura e costa, in giornata cielo poco nuvoloso sulla zona montana, variabile sulle altre zone; in serata possibili nuovamente foschie o nebbie su pianura e costa.

Mercoledì 12 febbraio

In prevalenza nuvoloso con possibili piogge sparse, specie su bassa pianura e costa, qualche debole nevicata in montagna oltre 800-1000 m di quota. Dal pomeriggio miglioramento e probabilmente soffierà Bora moderata sulla costa.

Giovedì 13 febbraio

Cielo variabile o poco nuvoloso, più umido in serata con possibili foschie in pianura.