Cielo nuvoloso con foschie e piogge sparse

Correnti sud-occidentali convogliano aria via-via più umida verso la nostra regione; sabato pomeriggio passerà anche un modesto fronte; un altro, ben più intenso arriverà domenica pomeriggio.

Sabato 10 marzo

Al mattino cielo in prevalenza nuvoloso con probabili foschie e locali nebbie su pianura e costa; in giornata cielo coperto con deboli piogge sparse, più diffuse ma sempre deboli, dal pomeriggio. Quota neve oltre i 1200 m circa.

Domenica 11 marzo

Cielo coperto. Al mattino saranno probabili deboli piogge sparse, in estensione e intensificazione in giornata. Le precipitazioni diventeranno intense dal pomeriggio, specie in pianura e sulle Prealpi, con quota neve oltre i 1500 m circa, forse a quote inferiori verso il Cadore e superiori sulle Giulie. Soffierà vento sostenuto di Scirocco sulla costa e da sud in quota.

Lunedì 12 marzo

Nuvolosità variabile, più persistente sulle Prealpi e ad est dove saranno più frequenti piogge sparse. Quota neve oltre i 1500 m circa. Possibili locali nebbie notturne in pianura.

Martedì 13 marzo

Nuvolosità variabile, più persistente sulle Prealpi con possibili deboli piogge sparse. Quota neve oltre i 1500 m circa. Possibili locali nebbie notturne in pianura.