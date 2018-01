La debole depressione presente in quota sul Mediterraneo andrà lentamente colmandosi, mentre nei bassi strati da giovedì, il progressivo rafforzamento dell'anticlone sulla Russia, inizierà a favorire l'afflusso di correnti da est-nordest, che nei giorni successivi saranno progressivamente più fredde.

Giovedì 11 gennaio

Nella notte ed al mattino possibile formazione di foschia o nebbia in pianura, specie sulle zone occidentali; in giornata cielo poco nuvoloso o variabile con Bora moderata sulla costa e sulle zone orientali, più sostenuta in serata. Sul Tarvisiano sarà probabile cielo nuvoloso per il ristagno di nubi basse.

Venerdì 12 gennaio

Nella notte ed al mattino possibile formazione di foschia o nebbia in pianura, specie sulle zone occidentali; in giornata cielo poco nuvoloso o variabile con Bora moderata sulla costa e sulle zone orientali, più sostenuta in serata. Sul Tarvisiano sarà probabile cielo nuvoloso per il ristagno di nubi basse.

Sabato 13 gennaio

Nuvolosità variabile con Bora da moderata a sostenuta sulla costa. Sul Tarvisiano possibili deboli nevicate fino a fondovalle. Temperature in calo, ma comunque nella norma del periodo.

Domenica 14 gennaio

Cielo variabile con Bora da moderata a sostenuta sulla costa. Sul Tarvisiano possibili deboli nevicate fino a fondovalle. Farà più freddo.