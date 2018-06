Meteo Trieste: le previsioni per lunedì 11 giugno

Una saccatura atlantica si avvicina all'Italia nordoccidentale, determinando l'afflusso di correnti da sud-ovest umide ed instabili verso la nostra regione. Martedì passerà un fronte.

Lunedì 11 giugno

Al mattino cielo in prevalenza poco nuvoloso su tutte le zone, in giornata caldo afoso su pianura e costa. Dal pomeriggio sarà probabile maggiore nuvolosità sulla zona montana con rovesci e temporali locali, possibili anche in pianura, meno probabili sulla costa. Sarà possibile qualche temporale forte.

Martedì 12 giugno

Su tutta la regione nuvolosità variabile, più intensa sui monti. Saranno probabili, su tutte le zone, rovesci e temporali sparsi, localmente anche forti. Atmosfera un po' afosa su pianura e costa con vento moderato da sud-ovest.

Mercoledì 13 giugno

Proseguiranno le condizioni di instabilità con cielo da variabile a nuvoloso e probabili rovesci o temporali sparsi. Sulla costa soffierà vento da sud-ovest moderato.

Giovedì 14 giugno

Cielo in genere nuvoloso con piogge sparse in genere deboli e la possibilità di qualche temporale verso la costa.