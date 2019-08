Cielo poco nuvoloso e afa: le previsioni per lunedì 12 agosto

Un flusso di correnti sudoccidentali atlantiche si avvicina alle Alpi orientali mentre l'anticiclone si attenua gradualmente.

Lunedì 12 agosto

Cielo in genere poco nuvoloso con caldo afoso; dal pomeriggio sarà possibile qualche locale temporale sui monti, specie verso il Cadore, non escluso poi anche verso la pianura, eventualmente anche forte.

Martedì 13 agosto

Cielo in genere variabile; saranno probabili temporali, più frequenti sui monti, dal pomeriggio-sera possibili anche su pianura e costa. Qualche temporale potrà essere forte. Dal pomeriggio entrerà Bora sulla costa, vento da nord o nord-est in pianura.

Mercoledì 14 agosto

Cielo da sereno a poco nuvoloso. Soffierà Bora sostenuta sulla costa, moderata in pianura, in calo durante il giorno. Temperature in ulteriore diminuzione.

Giovedì 15 agosto

Cielo in genere poco nuvoloso. Possibile qualche isolato temporale pomeridiano sui monti. Venti a regime di brezza.