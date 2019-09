Cielo sereno, Borino al mattino: le previsioni per giovedì 12 settembre

giovedì 12 settembre

Cielo in prevalenza sereno, con possibili locali e modesti annuvolamenti sui monti. Di mattina sulla costa soffierà Borino che in giornata potrebbe girare in brezza specie verso Lignano

venerdì 13 settembre

Cielo in prevalenza sereno su tutta la regione. Venti a regime di brezza.

sabato 14 settembre

Cielo in genere poco nuvoloso con venti di brezza. Borino sulla costa di mattina e di sera.

meteo Osmer