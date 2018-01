Nuvole al mattino, pomeriggio poco nuvoloso

La regione sarà interessata nei prossimi giorni da correnti orientali progressivamente più fredde, ma che a tratti saranno anche umide.

Sabato 13 gennaio

Su tutte le zone al mattino cielo in prevalenza nuvoloso, in giornata miglioramento con cielo variabile o poco nuvoloso. Soffierà Bora moderata sulla costa e sulle zone orientali, a tratti anche sostenuta, specie nelle ore notturne. Sul Tarvisiano sarà probabile cielo in prevalenza coperto, con possibili nevicate in genere deboli fino a fondovalle.

Domenica 14 gennaio

Sulla regione cielo in prevalenza nuvoloso, con Bora moderata sulla costa. Sulla zona montana possibili nevicate in genere deboli fino a 500 m di quota circa, specie sul Tarvisiano ed in Carnia.

Lunedì 15 gennaio

Cielo in prevalenza poco nuvoloso con Bora moderata al mattino sulla costa, poi in calo. Gelate notturne anche in pianura, sulla zona montana rimarrà sottozero anche di giorno.

Martedì 16 gennaio

Sulla zona montana nuvolosità variabile, su pianura e costa sarà probabile maggiore nuvolosità, con possibili deboli precipitazioni, probabilmente nevose fino a quote basse soprattutto al mattino.