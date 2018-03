Cielo nuvoloso con precipitazioni sparse e intermittenti

Correnti sudoccidentali a tratti umide ed instabili interessano la regione; mercoledì prevarrà un temporaneo promontorio anticiclonico.

Martedì 13 marzo

Cielo in prevalenza nuvoloso con probabili precipitazioni sparse e intermittenti, in genere moderate. Possibile qualche rovescio. Quota neve oltre i 1200-1400 m. Di notte possibili nebbie sulla pianura.

Mercoledì 14 marzo

Cielo in genere variabile, con schiarite più probabili al mattino. Di pomeriggio sarà possibile qualche locale rovescio, specie sulle Prealpi. Probabili nebbie notturne su pianura e costa, dove potrebbero permanere qualche ora anche in mattinata.

Giovedì 15 marzo

Cielo in genere nuvoloso con schiarite al mattino e qualche nebbia in pianura; in giornata peggioramento e dal pomeriggio-sera piogge moderate o abbondanti e vento da sud sostenuto sulla costa. Quota neve sui 1000 m.

Venerdì 16 marzo

Al mattino residue precipitazioni specie sui monti, dal pomeriggio variabilità.