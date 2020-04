Più freddo e possibili rovesci: le previsioni per martedì 14 aprile

Un veloce fronte freddo passerà sulla regione nelle prime ore di martedì, seguito da un afflusso di correnti sostenute di Bora nei bassi strati. Da mercoledì tenderà ad affermarsi di nuovo un'alta pressione.

Martedì 14 aprile

Di notte e prima mattina possibili veloci rovesci da nord a sud, specie sulla fascia orientale della regione; potrà temporaneamente nevicare fin sui 1000 m circa sulle Giulie. In mattinata miglioramento fino a cielo sereno; entrerà Bora sostenuta su pianura e costa e vento da nord sui monti. Di pomeriggio non si esclude qualche ulteriore locale rovescio sulla fascia prealpina. Farà decisamente più freddo dei giorni precedenti, specie in serata.

Mercoledì 15 aprile

Cielo in prevalenza sereno e farà freddo specie di prima mattina con gelate sui monti, anche a fondovalle, e forse localmente in qualche località di pianura. Sulla costa soffierà Borino di mattina, poi brezza.

Giovedì 16 aprile

Sereno o poco nuvoloso per l'arrivo di velature nel pomeriggio. Venti a regime di brezza. Ancora freddo al mattino in pianura e a fondovalle mentre in quota temperature positive con zero termico a 3000 metri. Temperature massime in aumento.

Venerdì 17 aprile

Cielo sereno o poco nuvoloso per il passaggio di qualche leggera velatura in quota. Venti a regime di brezza.