Cielo da poco nuvoloso a variabile, nebbie notturne sulla costa

Un temporaneo promontorio anticiclonico interessa l'Italia mercoledì. Giovedì sera arriverà un fronte atlantico preceduto da correnti umide da sud-ovest in quota, sciroccali nei bassi strati.

Mercoledì 14 marzo

Cielo da poco nuvoloso a variabile, con qualche locale rovescio temporalesco pomeridiano dalle Prealpi verso la pianura. Probabili nebbie notturne su pianura e costa, dove potrebbero permanere qualche ora anche in mattinata.

Giovedì 15 marzo

Cielo da nuvoloso a coperto; in giornata sarà possibile qualche pioggia locale. Dal pomeriggio-sera precipitazioni diffuse, anche abbondanti ad est. Quota neve sui 1000 m circa. Sulla costa, in serata, soffierà Scirocco sostenuto.

Venerdì 16 marzo

Di notte e prima mattina piogge abbondanti specie a est con neve oltre gli 800-1000 m. Libeccio sulla costa. In giornata precipitazioni in attenuazione ma dal pomeriggio sarà ancora possibile qualche locale rovescio.

Sabato 17 marzo

Cielo in prevalenza coperto con precipitazioni via via più diffuse, in genere abbondanti. Quota neve in calo fin sui 500 m la sera. Sulla costa soffierà Bora moderata.