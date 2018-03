Cielo coperto e scirocco sostenuto sulla costa

Un fronte atlantico passerà sulla regione tra giovedì sera e venerdì mattina. Sabato si formerà una depressione mediterranea e la regione sarà interessata da correnti umide meridionali in quota, fredde di Bora al suolo.

Giovedì 15 marzo

Cielo in prevalenza coperto; in giornata sarà possibile qualche pioggia locale. Dal pomeriggio-sera peggioramento con precipitazioni diffuse, anche abbondanti ad est. Quota neve a 800-1000 m sulle Alpi, 1000-1300 m sulle Prealpi più esposte ai venti meridionali. Sulla costa, in serata, soffierà Scirocco sostenuto.

Venerdì 16 marzo

Di notte e prima mattina precipitazioni diffuse, in genere abbondanti. Quota neve sugli 800-1000 m, temporaneamente a quote inferiori sul Tarvisiano. Sulla costa lo Scirocco girerà in Libeccio moderato. In giornata attenuazione delle precipitazioni a partire da ovest ma sarà possibile qualche ulteriore locale pioggia.

Sabato 17 marzo

Cielo coperto con precipitazioni in intensificazione nel corso della giornata, fino ad abbondanti. Quota neve in calo a 500 m sui monti, 300 m circa sul Carso. Sulla costa soffierà Bora anche forte.

Domenica 18 marzo

Cielo da nuvoloso a coperto con Bora forte e fredda sulla costa. Temperature ben al di sotto della norma.