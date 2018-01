Possibili nevicate sul Carso al mattino, poi prevalenza di pioggia

Un veloce fronte atlantico sfiorerà la regione martedì mattina, poi l'afflusso in quota di sostenute correnti nord-occidentali sulle Alpi, favorirà ancora mercoledì mattina il ristagno di umidità nei bassi strati; successivamente seguiranno masse d'aria più secche e stabili.

Martedì 16 gennaio

Cielo per lo più coperto con deboli piogge sparse. Sulla pianura al mattino possibili deboli nevicate o pioggia mista a neve. Sulla fascia occidentale nuvolosità meno intensa e la probabilità di precipitazioni sarà molto bassa. Sul Carso probabili nevicate al mattino, poi prevalenza di pioggia. In serata possibili foschie.

Mercoledì 17 gennaio

Al mattino sarà probabile nuvolosità variabile, specie sulle zone orientali e sulla costa, con possibili deboli precipitazioni: pioggia sulla costa e qualche debole nevicata in quota sulla cresta carnica a confine con l'Austria. In giornata miglioramento con cielo in prevalenza poco nuvoloso, soffierà vento da nordovest, da sostenuto a forte ad alta quota sui monti, moderato invece sulla costa, debole in pianura.

Giovedì 18 gennaio

Cielo in prevalenza poco nuvoloso. Sui monti in quota probabile vento da sostenuto a forte da nord-ovest, sulla costa da sud-ovest.

Venerdì 19 gennaio

Sui monti poco nuvoloso, su pianura e costa variabile con possibili foschie.