Sul nord Italia è presente una depressione con aria fresca in quota che mantiene condizioni di relativa instabilità.

Mercoledì 16 maggio

Nuvolosità variabile con più sole sulla costa e maggior nuvolosità in montagna. Sui monti sarà possibile qualche locale rovescio o temporale, più probabile nel pomeriggio, che poi potrebbe interessare anche qualche zona di pianura. Sulla costa brezza.

Giovedì 17 maggio

Nuvolosità variabile con la possibilità di qualche rovescio o temporale, in genere più probabili dal pomeriggio.

Venerdì 18 maggio

Al mattino poco nuvoloso. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità e possibili rovesci o temporali sparsi. Brezza sulla costa.

Sabato 19 maggio

Cielo in genere poco nuvoloso. Temperature massime in aumento. In montagna nel pomeriggio possibile maggiore nuvolosità. Brezza sulla costa.