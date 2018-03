Cielo coperto, precipitazioni diffuse, bora moderata

Sabato una depressione mediterranea si estenderà verso la regione, con un moderato afflusso di correnti umide da sud-est in quota, di Bora al suolo. Da domenica sera affluirà aria più fredda.

Sabato 17 marzo

Su tutta la regione cielo coperto. Nel corso della giornata saranno probabili precipitazioni via via più diffuse, in genere moderate ed intermittenti, più abbondanti ad est. Quota neve sugli 800-1000 m. Sul Tarvisiano neve un po' più abbondante e fino a 500 m circa. Su pianura e costa soffierà Bora moderata.

Domenica 18 marzo

Di notte e primo mattino residue deboli nevicate sui monti oltre i 600 m circa; in giornata cielo in genere nuvoloso senza precipitazioni, coperto sul Tarvisiano e al confine col Cadore dove potrebbero esserci ulteriori deboli nevicate o del nevischio. Soffierà Bora moderata in pianura, sostenuta sulla costa specie in serata quando sarà più fredda.

Lunedì 19 marzo

Previsione incerta: possibile peggioramento con deboli precipitazioni dal pomeriggio, nevose fino a quote basse, su bassa pianura e costa. Bora moderata in pianura, forte e fredda sulla costa.

Martedì 20 marzo

Cielo in genere variabile con schiarite anche ampie. Gelate notturne in pianura e localmente sulla costa.