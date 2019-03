Pioggia, scirocco e bora: le previsioni per il lunedì 18 marzo

Sul nord Italia affluiscono correnti da sud-ovest più umide negli strati medio bassi dell'atmosfera. Lunedì giungerà un fronte freddo. Martedì sulla Sardegna si genererà una depressione che farà affluire sulla nostra regione correnti più secche settentrionali.

Lunedì 18 marzo

Cielo coperto con piogge da abbondanti ad intense e consistenti nevicate; quota neve in calo fino a 500 m circa sulle Alpi e 700 m sulle Prealpi. Sulla costa soffierà Scirocco moderato fino alle prime ore del mattino, poi Bora sostenuta. Vento da nord-est moderato o temporaneamente sostenuto anche in pianura. Dal pomeriggio le precipitazioni si attenueranno, specie sulle zone occidentali, mentre sulla costa e sul Carso probabilmente continueranno ancora fino alla prima parte della notte.

Martedì 19 marzo

Cielo sereno o poco nuvoloso con residua nuvolosità al mattino sulla costa e nel Tarvisiano. In montagna formazioni di ghiaccio nelle zone innevate. Sulla costa soffierà Bora sostenuta o temporaneamente forte. Vento da nord-est moderato in pianura ed in quota. Di notte possibili locali gelate anche in pianura.

Mercoledì 20 marzo

Cielo sereno. Temperature minime relativamente basse nei fondovalle e possibili locali gelate anche in pianura nelle località dove non soffierà vento. Bora sostenuta sulla costa, moderata sulla bassa pianura. Vento da nord est moderato anche in quota.

Giovedì 21 marzo

Cielo sereno o poco nuvoloso per il passaggio di qualche leggera velatura. Temperature minime relativamente basse nei fondovalle e possibili locali gelate anche in pianura. Sulla costa soffierà Bora moderata in attenuazione.