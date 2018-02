Nuvolosità variabile, bora da sostenuta a forte

Sulla regione nei prossimi giorni stazionerà in quota una blanda depressione con aria piuttosto fredda, mentre nei bassi strati affluiranno insistenti correnti secche nord-orientali.

Lunedì 19 febbraio

Sulla regione nuvolosità variabile, con probabile maggiore nuvolosità sul Tarvisiano, dove saranno possibili delle deboli nevicate. Soffierà Bora moderata in pianura, da sostenuta a forte sulla costa, specie a Trieste.

Martedì 20 febbraio

Sulla regione in prevalenza nuvoloso, coperto sul Tarvisiano, dove saranno possibili delle deboli nevicate. Soffierà Bora moderata in pianura, da sostenuta a forte sulla costa, specie a Trieste. In serata possibili deboli precipitazioni sparse, neve fino a 300 circa.

Mercoledì 21 febbraio

Cielo nuvoloso. Sul Tarvisiano coperto con qualche debole nevicata. Soffierà Bora moderata in pianura, forte sulla costa. Non è esclusa qualche debole precipitazione, nevosa fino a 300 m circa.

Giovedì 22 febbraio

Cielo nuvoloso. Sul Tarvisiano coperto con qualche debole nevicata. Soffierà Bora moderata in pianura, forte sulla costa.