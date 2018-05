Meteo Trieste: le previsioni per venerdì 19 maggio 2018

Al suolo l'anticiclone delle Azzorre tende ad espandersi verso la Scandinavia mentre in quota sul nord Italia permane aria piuttosto fresca che mantiene condizioni di instabilità.

Sabato 19 maggio

Su pianura e costa cielo poco nuvoloso con temperature in aumento. Sui monti variabile con tempo migliore al mattino. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità con la possibilità di qualche rovescio o temporale prima in montagna, poi localmente anche in pianura e sul Carso. Sulla costa Borino di notte, brezza di giorno.

Domenica 20 maggio

Su pianura e costa cielo sereno o poco nuvoloso con Bora moderata. Sui monti al mattino sereno su Prealpi e Carnia, nuvoloso sul Tarvisiano; nel pomeriggio nuvolosità variabile e sarà possibile qualche locale rovescio temporalesco.

Lunedì 21 maggio

Di mattina poco nuvoloso per velature e Bora moderata sulla costa. In giornata aumento della nuvolosità ed in montagna non è esclusa qualche locale breve pioggia. In serata coperto.

Martedì 22 maggio

Al mattino coperto con piogge sparse, da moderate a localmente abbondanti. In giornata variabilità con più schiarite sulla costa ma anche con qualche rovescio temporalesco.