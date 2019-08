Sereno o poco nuvoloso con caldo afoso: le previsioni per domenica 1 settembre

Domenica sulla regione prevarrà ancora l'anticiclone caldo. Lunedì un fronte atlantico farà aumentare l'instabilità inizialmente sulle Alpi e dal pomeriggio su tutto il Triveneto. Martedì affluirà l'aria più fresca che segue il fronte e mercoledì avremo aria secca a tutte le quote.

Domenica 1 settembre

Su pianura e costa cielo sereno o poco nuvoloso con caldo afoso, specie in pianura di pomeriggio; venti di brezza. Sui monti bel tempo in mattinata, mentre dal pomeriggio sarà variabile con qualche locale rovescio o possibile temporale, che non si possono del tutto escudere, isolati, anche sulle zone pianeggianti. Tempo di nuovo stabile dopo il tramonto.

Lunedì 2 settembre

Al mattino tempo ancora stabile con cielo in genere poco nuvoloso. In giornata caldo afoso su pianura e costa, mentre sui monti inizieranno rovesci e temporali sparsi che dal pomeriggio saranno possibili, isolati, anche in pianura e verso sera probabili su tutta la regione; non si esclude qualche temporale forte. Bora dalla tarda sera.

Martedì 3 settembre

Al mattino cielo nuvoloso, nel pomeriggio cielo poco nuvoloso con ampie schiarite. Per tutto il giorno sulla costa soffierà Bora sostenuta, specie di primo mattino.

Mercoledì 4 settembre

Sereno con Borino sulla costa.