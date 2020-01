Bel tempo e cielo sereno: le previsioni per giovedì 2 gennaio

Un vasto anticiclone si estende sull'Europa e fa affluire sull'Italia correnti settentrionali secche e miti in quota.

Giovedì 2 gennaio

Bel tempo con cielo sereno. Temperature relativamente miti in quota con inversioni termiche di notte nelle valli.

Venerdì 3 gennaio

Cielo variabile per il passaggio di velature in quota che a tratti potranno essere anche consistenti. Sulle zone di bassa pianura e costa possibili nebbie o nubi basse. Temperature relativamente miti in quota con inversioni termiche di notte nelle valli.

Sabato 4 gennaio

Cielo poco nuvoloso. Di notte ancora inversione termica nelle valli, poi zero termico in calo fino a 1500 metri in serata.

Domenica 5 gennaio

Domenica cielo sereno con Bora moderata e fredda sulla costa. Zero termico a 1000 metri circa. In quota forte effetto wind chill. Le temperature minime saranno in serata.